Van Gaal geeft Berghuis "nieuwe kans" tegen Montenegro

Berghuis werd tegen Noorwegen al na 45 minuten naar de kant gehaald. De aanvaller van Ajax werd gewisseld voor Donyell Malen. Volgens Van Gaal speelde Berghuis een ongelukkige wedstrijd. "Ik heb met hem gesproken en aangegeven wat hij misschien beter zou kunnen doen, en wat hij misschien moet laten", zei Van Gaal. Desondanks liet de bondscoach doorschemeren dat Berghuis tegen Montenegro een nieuwe kans krijgt: "In mijn ogen is hij de beste rechterspits, op de Nederlandse velden én de buitenlandse velden."

De Vrij & Dumfries

Ook Stefan de Vrij zal morgen vanaf het eerste fluitsignaal starten. De verdediger van het Italiaanse Internazionale speelde de gehele wedstrijd tegen Noorwegen. Zijn teamgenoot bij Inter, Denzel Dumfries is volgens Van Gaal ook klaar voor een basisplaats. "Dumfries is een speler die een natuurlijke conditie heeft. Hij heeft corona gehad en binnen een week speelde hij weer", aldus Van Gaal, die er lachend aan toevoegde: "Kan je die ook alvast invullen. Geweldige persconferentie. De opstelling is alweer bekend." Dumfries neemt de rechtsbackpositie over van Ajax-verdediger Jurriën Timber.

Het duel tussen Nederland en Montenegro begint morgenavond om 20.45 uur. Het WK-kwalificatieduel wordt gespeeld in Eindhoven.