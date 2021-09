Foppe de Haan geeft in De Aftrap paar tips aan Van Gaal: "Het wordt allemaal zo klein"

Het Nederlands elftal draait niet. De 1-1 tegen Noorwegen was moeizaam en WK-kwalificatie wordt nog een hele klus. In onze wekelijkse talkshow De Aftrap zoeken oud-international Arnold Mühren en trainer Foppe de Haan vanavond naar een oplossing. De Haan heeft wel een paar suggesties hoe Oranje de verdediging van de komende tegenstanders Montenegro en Turkije kan kraken.

Uiteraard blikken beide gasten ook terug op de hectische laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt, waarbij de miljoenen over tafel gingen. "Het is bijna idioot als je het tegen normale maatschappelijke omstandigheden afzet, maar het is betaald voetbal. Riemer van der Velde (oud-voorztter sc Heerenveen, red.) zei tegen mij: 'Het is wat de gek er voor geeft.' En dat is ook zo."