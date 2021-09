Oranje vecht zich naar gelijkspel tegen Noorwegen bij rentree Louis van Gaal

Het Nederlands elftal heeft op bezoek bij Noorwegen met 1-1 gelijkgespeeld. Davy Klaassen bracht Oranje na ruim een half uur op gelijke hoogte. Daarmee eindigt de eerste wedstrijd sinds de terugkeer van bondscoach Louis van Gaal in een gelijkspel.

Davy Klaassen scoort voor Oranje - Pro Shots / Stanley Gontha

Het duel in Oslo was de eerste interland in de derde termijn van Van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. De 70-jarige Amsterdammer koos voor Justin Bijlow op doel en had op het middenveld een plekje ingeruimd voor Ajax-middenvelder Davy Klaassen. Het grootste verschil ten opzichte van het Oranje onder Frank de Boer was dat Van Gaal in een 4-3-3-formatie speelde. In de openingsfase klopten de Noren meteen nadrukkelijk op de deur. Bijlow moest al na twee minuten redding brenge op een inzet van Erling Haaland. Na twintig minuten schoot diezelfde Haaland de bal wel tegen de touwen: 1-0. Tekst gaat verder onder de video.

Het Nederlands elftal moest dus in de achtervolging en kreeg een kans uit een vrije trap van Memphis Depay. In de 36ste minuut was het Klaassen die voor de gelijkmaker zorgde. De Ajacied ontving de bal van Georginio Wijnaldum en kon eenvoudig binnentikken. Tekst loopt verder onder de video.

Richting de rust creëerde Oranje nog een aantal kansen, waarvan die van Cody Gakpo de grootste was. Hij kopte de bal echter recht in de handen van de doelman. In de 63ste minuut kwam Oranje heel goed weg. Haaland leek Noorwegen op voorsprong te zetten, maar raakte de paal. Tekst loopt verder onder de video.

In de fase na de grote kans van Haaland hadden de Noren het initiatief en moest Oranje in de achteruit. De ploeg van Van Gaal stichtte weinig gevaar meer en het gif zat niet meer in de uitbraken. Denzel Dumfries kreeg in de absolute slotfase nog een grote kans, maar zijn inzet werd door een Noorse verdediger van de lijn gehaald. Door het punt tegen Noorwegen staat Oranje tweede in de poule. Koploper Turkije speelde in extremis met 2-2 gelijk tegen Montenegro. De Turken komen volgende week op bezoek in Nederland. De nummer één van de poule plaatst zich voor het WK in Qatar en de nummer twee speelt play-offs.