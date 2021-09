Statenlid Hoogervorst stelt vragen over radioactieve stof in de Wieringermeer

Het nieuws over de stortingen van radioactief afval door Tata Steel in de Wieringermeer bereikt de Provinciale Staten. SP-Statenlid Wim Hoogervorst diende maandag vragen in over de dumpingen van het afval, dat de giftige stof polonium-210 bevat.

In oktober 2019 kreeg Tata Steel een vrijgave van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om onder meer de stof polonium te storten op het terrein van Afvalzorg in de Wieringermeer. Na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is die vrijgave nu openbaar. Afgelopen week leidde dit al tot vragen bij GroenLinks-raadslid Lilian Peters uit Hollands Kroon. Statenlid Hoogervorst vraagt de Gedeputeerde Staten nu of zij bekend zijn met de stortingen in de Wieringermeer en of zij zicht heeft op waar het afval wordt opgeslagen. Rol provincie Het is de SP onduidelijk welke rol provincie en gemeente hebben bij het vrijgeven van beschikkingen over het storten van schadelijke stoffen. De gemeente in kwestie, Hollands Kroon, moest volgens een woordvoerder 'via de media vernemen' dat Tata Steel de radioactieve stof loodst in de Wieringermeer. De Gedeputeerde Staten hebben nog geen antwoord op de vragen van Hoogervorst.