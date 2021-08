Zorgen om stort radioactieve stof: "Bizar dat wij niet geïnformeerd worden"

Peters werd gewezen op een wob-verzoek dat een vergunning van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid openbaarde. Deze vergunning gaf Tata Steel toestemming om vier stoffen te storten op de afvalstort in Wieringermeer, waaronder polonium. "Ik ben heel erg onaangenaam verrast", zegt Peters.

Polonium-210 is een zeer giftige stof en is onder andere gebruikt om de Russische spion Aleksandr Litvinenko te vergiftigen. Ook in Nauerna wordt het gestort. Een buurtbewoner is ontsteld: "Het is bizar dat wij als direct omwonenden niet geïnformeerd worden dat dat hier wordt gestort en of dat gevaarlijk is of niet."

Volgens de norm

Maar volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid is de concentratie polonium in het afval dat van de staalfabriek komt laag. "Daarom mag het ook worden gestort op een afvaldepot zoals de Wieringermeer."