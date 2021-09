Gemeente Hollands Kroon 'moest via de media vernemen' van stort radioactieve stof

De gemeente Hollands Kroon wist niet dat Tata Steel de radioactieve stof polonium stortte op een stortplaats in de Wieringermeer. Dat laat ze weten in een reactie aan NH Nieuws. "We hebben er voor het eerst van vernomen via de media."

Ook op ambtelijk niveau is de gemeente niet geïnformeerd over het storten van polonium. "Voor zover we hebben kunnen nagaan dan", zegt gemeentewoordvoerder Luuk Hajema.

Inmiddels heeft de gemeente wel contact met de provincie, de omgevingsdienst en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. "Daarbij wil de gemeente zich laten informeren over wat er precies aan de hand is", aldus Hajema. "Mede op basis van deze informatie zullen burgemeester en wethouders vragen die hierover zijn gesteld in de gemeenteraad van Hollands Kroon zo spoedig mogelijk beantwoorden."

Onaangenaam verrast

Het college geeft aan de zorgen te begrijpen. Raadslid Lilian Peters werd onlangs gewezen op een wob-verzoek dat een vergunning van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid openbaarde. Deze vergunning gaf Tata Steel toestemming om vier stoffen te storten op de afvalstort in Wieringermeer, waaronder polonium. "Ik ben heel erg onaangenaam verrast", zei ze gisteren.

Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid is er weinig aan de hand. De concentratie polonium in het afval dat van de staalfabriek komt zou namelijk laag zijn. "Daarom mag het ook worden gestort op een afvaldepot zoals de Wieringermeer."