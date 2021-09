Prins Bernhard sr. voorkwam bouwverbod op circuit Zandvoort met druk op ministeries

Bernhard Senior zette in 1948 twee ministeries onder druk om de bouwstop op het racecircuit van Zandvoort te beëindigen. En met succes: de zwaarbevochten opening kon doorgaan. De prins, opa van circuiteigenaar prins Bernhard jr., kreeg hiervoor 20.000 gulden van de gemeente via de Prins Bernhard Stichting.

'Een meerzijdig landsbelang'

Pas toen de Prins Bernhard Stichting de ministeries er in een brief op wees dat de autowedstrijden 'een meerzijdig landsbelang' hadden, ging het verbod van tafel.

In ruil voor de steun van de prins, schonk de gemeente ongeveer 20.000 gulden belastingvrij aan de stichting (omgerekend zo'n 90.000 euro in 2021). De gift zou zijn gefinancierd met een eenmalige verhoging van de toegangsprijzen. Wat er met het geld is gebeurd, is onbekend.

De eerste autorace op Zandvoort op 7 augustus 1948