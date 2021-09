Na 36 jaar weer Grand Prix op historische grond: hoe het circuit in Zandvoort kwam

Dit weekend is het dan eindelijk zover: voor het eerst sinds 1985 is het circuit van Zandvoort weer het epicentrum van een Formule 1-race. Het asfalt heeft een rijke historie. Dit is het verhaal van hoe Zandvoort zich aan de autosport verbond, met een geliefd maar ook berucht circuit.

Zandvoort is al jaren het epicentrum van Nederland wat autosport betreft. Voor het prille begin moeten we terug naar het begin van de vorige eeuw. Eerst werd er in Europa nog geracet tussen steden, maar door vele ongelukken werd een vooraf bepaald circuit als veiliger alternatief bedacht.

Straatraces

In de jaren 30 ziet de toenmalige burgemeester van Zandvoort, Henri van Alphen, ook wel brood in zo’n parcours in zijn dorp. Hij ziet hoe in andere landen als Frankrijk de straatraces veel publiek trekken. Dat zou volgens hem ook mooi voor Zandvoort zijn, het zou een ideaal middel zijn om de badplaats op de kaart te zetten. Zandvoort is in die tijd een badplaats vol allure, die veel rijke gasten trekt uit binnen- maar vooral ook buitenland. De autosport zou daar goed bij passen, is zijn gedachte.

Een permanent circuit is alleen nog veel te duur, dus wordt er een stratencircuit aangelegd in het noorden van het dorp Zandvoort, dat dan nog in aanbouw is. Langs het traject worden houten tribunes gebouwd voor het publiek en op 3 juni 1939 is het dan zover: de eerste autoraces van Nederland worden door de straten van Zandvoort verreden. Op de allereerste Grote Prijs van Zandvoort komen enkele duizenden mensen af om te kijken.

Bij de allereerste race in 1939 komt ook prins Bernhard kijken: