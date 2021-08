Vrouw (40) gedagvaard om belediging en bedreiging tijdens protest tegen LHBTIQ+-geweld

Het OM verdenkt haar van bedreiging en belediging met een discriminatoir karakter. Er is vijf keer aangifte tegen de vrouw gedaan, waaronder door een verslaggever en cameravrouw van een omroep. Ze moet op 24 september voorkomen.

Op Twitter werd die avond onder andere geschreven dat ze 'kankerhomo's' riep en op de grond spuugde. Een getuige sprak over een worsteling.

Bij het protest kwamen zo'n duizend mensen bijeen om te demonstreren tegen anti-lhbti-geweld. Onder hen bevond zich onder anderen burgemeester Femke Halsema. De demonstratie werd opgezet naar aanleiding van de flatbrand van eerder deze maand in de Krelis Louwenstraat. Daar werden in de afgelopen weken onder meer Pride-posters in brand gestoken.