Gezin gewond bij brand in flat Amsterdam, 100 bewoners uit bed gehaald

Bij een brand in een complex aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West zijn vanochtend vier mensen gewond geraakt. Het gaat om een flat waarin studentenwoningen en een hostel zijn gevestigd. De slachtoffers vormen een gezin en hebben rook ingeademd.

De brand ontstond rond 5.30 uur, waarna de brandweer met meerdere eenheden op het pand afging. Besloten werd het volledige gebouw te ontruimen, wat betekende dat zo'n honderd studenten en backpackers het pand moesten verlaten en - veelal in badjas en op slippers - werden opgevangen in een naastgelegen moskee.

Het gaat om een gezin van twee ouders en twee kinderen dat in hoogstwaarschijnlijk in een van de hostelkamers verbleef, zo laat een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland weten. Ze zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft vier aanwezigen met een ladderwagen uit het pand gered. "Vanwege de rookontwikkeling konden zij niet via de gang", aldus de woordvoerder.

'Spanning nog in m'n lijf'

Een van de bewoners is eerstejaars studente Emma, die in haar badjas NH-verslaggever Samantha de Groot te woord staat. "Het gaat goed, ik ben wel geschrokken, de spanning zit nog in m'n lijf, want de rook kwam m'n kamer in."