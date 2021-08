Gouden tijden voor Volendamse palingvissers

"We hebben in het verleden slechte jaren gehad, dat we bijvoorbeeld 's winters in de bouw moesten om de zaak draaiende te houden, maar nu is het echt hosanna", zegt Patrick Schilder. Samen met zijn twee broers Gerrit en Jack, zijn ze druk in de weer alle netten uit het water te halen. De netten vol vis worden in een bak op het dek gestort, waarna vader Ger Schilder de aal er met de hand uitwipt. De dikke palingen worden verkocht aan Duitsland, de dunneren zijn voor de Nederlandse markt. De bijvangst gaat direct weer terug het water in.

Paling bedreigd

De paling is een bedreigde diersoort, daarom mag er maar enkele maanden op gevist worden. In september is het seizoen afgelopen. De Volendamse familie Schilder heeft honderden netten uitstaan die nu allemaal naar binnen moeten worden gehaald. Dat de vangst zo goed is, komt volgens de familie Schilder doordat het sluisbeheer is aangepast waardoor de glasaal beter zijn weg kan vinden. Daarbij zijn er steeds minder vissers op het IJsselmeer te vinden waardoor er meer overblijft voor de weinige vissers die er nog wel zijn.

Als er straks niet meer op paling gevist wordt, betekent dat niet dat de familie gelijk de bouw in gaat. De rest van het jaar gaan de vissers op zoek naar de exotische Chinese wolhandkrab.