Amateurkoor Heiloo zingt eindelijk weer: "Het doet me heel veel"

Het Oratoriumkoor in Heiloo is druk aan het repeteren voor het eerste concert sinds tijden. Tijdens het festival 'Willibrordus Draait Door' in de Cultuurkoepel in Heiloo, op 3, 4 en 5 september, zingen ze de Carmina Burana. Na al die tijd voelt dat als een bevrijding. "We hebben wel via zoomcontact gehouden, maar dat is een surrogaatoplossing", aldus koorlid Peter de Ruiter.

"Het is vooral erg moeilijk om elkaar goed te horen", vertelt dirigent Paul Waerts aan NH Nieuws. "Het geluid is veel wolliger en het is moeilijk om een heldere koorklank te krijgen. Dat is niet te doen, maar dat moet ik dus loslaten. Maar als dit nodig is zodat wij kunnen blijven zingen en gezond kunnen blijven dan is me dat heel veel waard. Het doet me heel veel."

Samen zingen zat er door het coronavirus lange tijd niet in. Het koor moet zich ook nu nog steeds aan strenge regels houden. Zo is er een speciaal podium gebouwd zodat er voldoende afstand kan worden gehouden. En dat is best een uitdaging.

Het is volgens De Ruiter het eerste Noord-Hollandse amateurkoor dat weer een optreden geeft. Lange tijd heeft het koor niet kunnen repeteren of uitvoeringen kunnen geven. "Er werd gesuggereerd dat je met zingen veel meer risico loopt op besmettingen. Maar achteraf is gebleken dat dat niet klopt. Maar het is in ieder geval weer heel fijn om weer samen te zijn."

In het koor zingt ook huisarts Sonja Voskuil mee. Ze heeft elke dag te maken met de gevolgen van het coronavirus. Ze heeft er alle vertrouwen in dat het, met alle maatregelen die genomen zijn, veilig is om op te treden. "We zingen alweer een hele tijd met elkaar en ik denk het verantwoord is om weer op te treden. Er is ook een besmetting geweest in het koor en daarna is er niks gebeurd. Dat betekent dat het veilig is."

Verademing

Het optreden van het Oratoriumkoor is inmiddels al uitverkocht. En dat is volgens voorzitter Carla van Lingen een goed teken. "Het festival 'Willibrordus Draait Door gaat Klassiek' zal voor cultureel Heiloo een verademing zijn na een lange periode van schaarste. Ook voor ons koor is het sociale aspect van enorme waarde."