Jubilerend Edams Mannenkoor is terug: "Het begint weer een beetje te klinken"

Zo'n anderhalf jaar heeft het Edams Mannenkoor Excelsior niet kunnen oefenen. En dat bij het honderdjarig jubileum van het koor. Sinds een aantal weken is het koor weer aan het repeteren geslagen met een nieuw doel: het uitgestelde jubileumconcert in oktober.

Nu al zijn de voorbereidingen bezig voor het concert dat op 17 oktober plaats moet vinden. Enthousiast zegt Rien de Vries: "We zijn bezig met pakken te regelen voor het koor. De oude waren gedateerd. We hebben sponsoren gevonden en afgelopen week de pakken laten passen."

Dirigent Roland Bosma vreesde daar ook voor, maar: "Het valt me reuze mee. Ze zijn nog niet op het niveau waarvan ik hoop en het is nog niet concertwaardig, maar al een stuk beter dan een paar weken geleden." Ook Radder is tevreden: "Het begint alweer een beetje te klinken."

"Een aantal mannen kon niet wachten", grijnst voorzitter Jan Radder. "We hebben het heel erg gemist. Dat merk je ook als je begint met zingen: het duurt echt een paar weken voordat je weer een beetje op niveau bent."

Het koor laat vooral klassiek repertoire en Russische liederen horen. Het is een mooi stel, zegt de dirigent over het koor waar hij al elf jaar leiding aan geeft. "De sfeer maakt het bijzonder. Prestatiegericht, maar iedereen is er voor elkaar."

"Je kan tijdens de repetitie keihard werken met z'n allen en aan het eind aan een biertje zitten", vervolgt de dirigent. "Hoe ze zingen voor zo'n kleine groep is best goed. We hebben samen al mooie dingen gedaan. En het hoogtepunt moet dus nog komen."

NH Nieuws bezocht het koor ook op 4 januari. Er was dan wel geen concert, maar alle leden werden toch verrast.