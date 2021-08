Noord-Holland Cup: SEW en VOC winnen laatste wedstrijd in de poule

De poulefase van de Noord-Holland Cup is gisteravond afgerond. SEW was te sterk voor HV Volendam, waarna VOC de handbalsters uit 't Veld versloeg. Beide wedstrijden waren een opwarmer voor de finales op zondag.

De laatste avond van de Noord-Holland Cup begon met SEW uit Nibbixwoud tegen Volendam. In de eerste helft waren beide ploegen erg aan elkaar gewaagd, maar toch nam SEW een kleine voorsprong: 12-11. Na de rust werd de marge uitgebreid naar 16-12 en sloeg de ploeg van Arthur Langedijk een gaatje naar 22-13. In de slotfase scoorde Volendam nog vier keer, desondanks kwam de zege van de West-Friezen niet meer in gevaar: 22-17.

VOC-VZV

Het duel tussen VOC en VZV was ook gelijkopgaand. In de rust was de stand 13-13 en bleef het spannend in de tweede helft tot aan 22-22. De Amsterdamse handbalsters sloegen hierna een gaatje: 30-25. In het laatste gedeelte kwam VZV nog redelijk terug, maar de marge van VOC was te groot: 32-29.