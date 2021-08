Noord-Holland Cup: VOC verslaat Volendam ruim, VZV nipt langs SEW

VOC-Volendam

De avond begon met VOC-Volendam. De Amsterdamse handbalsters waren sterker dan Volendam in de beginfase en hadden een ruime voorsprong in de rust: 21-13. In de tweede helft werd de marge door de ploeg van Rachel de Haze simpel uitgebreid: 37-23. Door de zege staat VOC in de finale komende zondag.

SEW-VZV

SEW en VZV waren meer aan elkaar gewaagd. In de eerste helft bleef het spannend, totdat Demy Worst 11-10 maakte in het voordeel van VZV. Na rust was de score ook gelijkopgaand tot aan 24-24. In de laatste tien seconden werd de zege toch gepakt door de ploeg uit de Noordkop: 25-24. Net als VOC staat VZV zondag in de finale.

Finales

Op zondag 29 augustus worden de finales van de NH Cup gespeeld. De strijd om de derde en vierde plek barst los om 13.00 uur en om 15.00 uur wordt de echte finale gespeeld. De finales worden gespeeld in de Westfrieslandhal in Wognum.