Raadsleden Alkmaar komen samen over extra opvang asielzoekers

De Alkmaarse gemeenteraad komt binnenkort samen om uit te zoeken of en op welke manier Alkmaar extra asielzoekers kan opvangen. PvdA en GroenLinks begonnen een extra vergadering, omdat de normale bijeenkomst pas op 23 september plaatsvindt. “In verband met de urgentie” is dat niet op tijd genoeg, volgens de initiatiefnemers.

Het initiatief werd gesteund door Christen Unie, Partij voor de Dieren en Leefbaar Alkmaar. Omdat het initiatief genoeg steun had is het nu aan burgemeester Anja Schouten om de extra vergadering in te plannen.

Gisteren lieten demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en demissionair minister Kajsja Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland, mede door de evacués uit Afghanistan, naar verwachting binnen enkele weken geen opvangplekken voor asielzoekers meer beschikbaar heeft. Daarom heeft het kabinet een oproep gedaan aan besturen van provincies en gemeenten om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren.

Robonsbosweg en Picassolaan

Tijdens de extra raadsvergadering zal worden besproken of - en op welke manier - Alkmaar gehoor kan geven aan die oproep. In het schriftelijke verzoek tot de extra vergadering laten de initiatiefnemers weten ten minste twee locaties als mogelijkheid tot extra opvang te zien.

Hierbij gaat het om twee gebouwen die het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) beheert aan de Robonsbosweg en de Picassolaan. "Daar kunnen we in totaal al een paar honderd mensen opvangen", vertelt PvdA-raadslid David Rubbio Borrajo aan NH Nieuws.

"Gelet op de tragische en prangende situatie waar deze mensen vandaan komen roepen wij het College van B&W op om een formeel signaal af te geven bereid te zijn mee te werken aan het beschikbaar maken van deze of andere locaties voor de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen in Alkmaar", staat in het verzoek te lezen.

Het is nog niet bekend wanneer de extra vergadering wordt gehouden.