Zaanstad wijst verzoek COA af: geen asielzoekers op Hembrugterrein

Het COA is overal in het land bezig om plekken te vinden voor asielzoekers en was daarom in gesprek met de gemeente. Het plan was om in hal 1 van evenementenlocatie Taets te gebruiken als opvanglocatie. Raadslid Harry van der Laan stelde vandaag vragen aan het college van Zaanstad over de kwestie.

Ellende

Bij inwoners van het Hembrugterrein was onrust ontstaan over de gesprekken. Vier jaar terug werden er ook vluchtelingen opgevangen op het terrein. "Er is de vorige keer zoveel ellende geweest hier dat we dat echt niet nog een keer willen", liet een passerende fietser weten.

De gemeente schrijft in een toelichting dat er onderzoek is gedaan naar het verzoek van het COA in overleg met de ontwikkelaar van het terrein Hembrug Zaandam BV en Port of Amsterdam, die gesprekspartner is in de herontwikkeling van het terrein. Begin deze maand kwam men tot de conclusie dat het realiseren van een AZC op dit moment niet wenselijk is. Afgelopen dinsdag is de knoop doorgehakt in het college.

Het college laat in het besluit ook meewegen dat het bestemmingsplan aangepast moet worden om wonen mogelijk te maken op het Hembrugterrein, 'wat ten minste een half tot driekwart jaar proceduretijd kost'. Als er protest zou komen tegen de opvang van asielzoekers, zou dat van invloed zijn op de termijn waarop wonen toegestaan zal zijn op het Hembrugterrein.

5.000 opvangplekken nodig

Een woordvoerder van het COA vertelt aan NH Nieuws dat op dit moment bij veel gemeenten in het land wordt aangeklopt met de vraag om asielzoekers op te vangen. Er zijn in totaal 5.000 opvangplekken nodig, zegt ze.

Raadslid Van der Laan wil nog wel weten of het college het op andere plekken wel ziet zitten om asielzoekers op te vangen. Daar stelt hij binnenkort raadsvragen over.