Gooise gemeenten willen asielzoekers opvangen op verschillende kleine locaties

Vooropgesteld: van de opvang van asielzoekers in de regio is nu nog geen sprake. En als dat al zo zou zijn, is er nog geen enkele locatie in de regio in beeld voor de opvang. Toch wordt er provinciaal wel al gekeken hoe er in de toekomst verdeeld over de provincie asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Geen grote opvang

Dat er nu toch regionaal al wordt gekeken naar de opvang van asielzoekers, heeft mede te maken met de opvang tot vier jaar geleden. Toen werd er veel meer van de Gooise gemeenten gevraagd: er was vooraf sprake van de opvang van 600 tot 2.000 asielzoekers op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo, waar halverwege de jaren negentig ook al 1.300 asielzoekers werden gehuisvest. Daar was veel maatschappelijke onrust om, waar de gemeenten van geleerd hebben.

Zo grootschalig als er toen asielzoekers werden opgevangen, willen de Gooise gemeenten niet meer. Daarnaast wil men niet dat er op één plek asielzoekers worden opgevangen, maar liever op verschillende kleinere plekken. De ongeveer 180 asielzoekers die 't Gooi dan zou moeten huisvesten zouden over deze plekken verdeeld worden. Deze locaties zouden verspreid over de hele regio kunnen komen. De opvangplekken zouden bovenal niet alleen gebruikt kunnen worden voor asielzoekers, maar ook als woonruimte voor studenten en jongeren.

Overleg met provincie en COA

Toch moet er nog wel wat gebeuren voor het zover komt, want het plan van de Gooise gemeenten wijkt af van wat er door het Rijk, de provincie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gevraagd. Die zien de opvang van asielzoekers liever op één centrale plek.

De regiogemeenten stellen dat het verdelen van de asielzoekers over kleinere locaties andere voordelen heeft. Zo zou de dienstverlening aan asielzoekers beter aan kunnen sluiten op het al bestaande aanbod aan scholen en wijkcentra. Daarnaast zou de inburgering en integratie van asielzoekers ook verbeteren. Dat geldt zowel voor de asielzoekers als voor de buurtbewoners. Ook zou er veel makkelijker op- of afgeschaald kunnen worden en zou het voor statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - makkelijker worden om in de regio te blijven wonen. Aan de andere kant zou het plan ook helpen bij de al bestaande woningnood.

De Gooise gemeenten willen met het Rijk, de provincie en het coa het gesprek aangaan over hun plan. Of het echt haalbaar is, moet blijken. Als het duidelijk blijkt moeten ook de gemeenten onderling nog kijken naar hoe alles vorm wordt gegeven, zoals waar de plekken komen en hoe groot ze zouden moeten zijn. De regio heeft momenteel nog geen enkele plek om asielzoekers op te vangen.