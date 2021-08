Unmute Us op 11 september opnieuw de straat op tegen evenementenbeleid

De organisatie van Unmute Us gaat op 11 september opnieuw demonstreren tegen het huidige evenementenbeleid. Dat gebeurde vorige week zaterdag ook al. Eerder vandaag zei demissionair minister Stef Blok dat hij in gesprek wil met vertegenwoordigers uit de evenementenbranche, maar dat hij nog niets kan beloven. Voor de organisatie is dat niet genoeg.

“Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur", laat de organisatie weten. Protestmarsen Vorige week zaterdag werd er in zes steden in Nederland, waaronder in Amsterdam, een protestmars gehouden. Landelijk werd de opkomst geschat rond de 70.000 deelnemers. Unmute Us blijft bij de eis om de evenementensector direct te heropenen volgens de eerder omarmde Fieldlab voorwaarden. "Artiesten en medewerkers voelen zich al meer dan anderhalf jaar niet gehoord."

Formule 1 De organisatie zegt "uit respect voor de Formule 1" niet het weekend van 4 en 5 september te demonstreren, omdat dat evenement dan plaatsvindt in Zandvoort. Er is gekozen voor een weekend later. Organisatoren en artiesten uit alle hoeken van de evenementensector in iedere stad worden opgeroepen om zich aan te melden via unmute-us.nl. In welke steden het protest zal zijn, wordt later bekendgemaakt.