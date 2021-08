Bondscoach Van Gaal neemt Drommel en Rensch op in definitieve selectie Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag de definitieve selectie bekend gemaakt voor de aankomende WK-kwalificatieduels. Ajacied Devyne Rensch debuteert in de selectie van Oranje. PSV-Doelman Joël Drommel uit Bussum is ook opgeroepen door Van Gaal.

Van Gaal maakte op de persconferentie in Zeist bekend dat Ajax-doelman Remko Pasveer en Donny van de Beek niet zijn geselecteerd. Het tweetal was wel opgenomen in de voorselectie. Voor Ajax-verdediger Rensch is het de eerste keer dat hij tot de definitieve selectie behoort. Ook Tyrell Malacia van Feyenoord is voor het eerst opgeroepen.

Drommel & Til

Naast de twee debutanten kiest Van Gaal ook voor Joël Drommel als een van de drie doelmannen. Marco Bizot, die door Frank de Boer nog wel werd meegenomen naar het EK, zat niet bij de voorselectie. Ook Guus Til is dankzij zijn goede spel van de laatste weken opgeroepen. De voormalig speler van AZ scoorde in het nog prille seizoen al zes keer in Europees verband in het shirt van Feyenoord.

