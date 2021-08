Van Gaal gepresenteerd als bondscoach: "Wie zou het anders moeten doen?"

Louis van Gaal is vanmiddag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Op de persconferentie vroeg de geboren Amsterdammer zich af wie het anders had moeten doen. Daarnaast gaf hij aan veel zin te hebben om aan de slag te gaan.

Louis van Gaal bij zijn derde presentatie als bondscoach - Pro Shots / Stanley Gontha

"Een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media", waren de eerste woorden van Van Gaal op de persconferentie in Zeist. "Het is toch wat, dat ik hier weer zit voor de derde keer. Het is nog veel meer eer dan de eerste twee keer. Ik was weliswaar vijf jaar met pensioen, maar ik vroeg me af: wie zou het anders moeten doen? De noodzaak was hoog. Wat de KNVB kan zien, kan ik ook zien en dat kunnen jullie ook zien. Als ik de KNVB was, had ik ook voor mij gekozen."

Quote "De noodzaak was hoog. Wat de KNVB kan zien, kan ik ook zien en dat kunnen jullie ook zien" Bondscoach Louis van Gaal

Van Gaal kent een korte voorbereidingstijd met Oranje. Op woensdag 1 september speelt het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd in Noorwegen. "Ik heb er echt veel zin in, maar het zal niet makkelijk worden. Ik heb een voorbereidingstijd van anderhalve dag. Ook daarna hebben we korte tijd richting de thuiswedstrijden tegen Montenegro en Turkije." Na drie duels staat Nederland tweede in de poule, op één punt achterstand van koploper Turkije. Fitte spelers als uitgangspunt Inmiddels is de Noord-Hollander al twee weken bezig als bondscoach. "Ik heb zeker al vijf spelers gesproken. Het uitgangspunt bij de voorselectie is de lijst van Frank de Boer. We hebben geen tijd gehad om te scouten. Het is belangrijk dat we uit gaan van fitte spelers, want we moeten direct presteren." Tekst loopt verder onder de Tweet.

Quote "Ik vind dat je je moet laten vaccineren. Maar wie ben ik om daar iets over te zeggen?" Bondscoach Louis van Gaal

Van Gaal kreeg de vraag hoe hij aankijkt tegen het wel of niet vaccineren van spelers. Daarop reageerde hij dat de overheid dat beslist. Maar hij heeft ook een eigen mening. "Ik vind dat je je moet laten vaccineren. Niet alleen voor je jezelf, maar ook voor anderen. Maar wie ben ik om daar iets over te zeggen?" Uitzonderlijke en bewezen kwaliteiten Directeur topvoetbal van de KNVB Nico-Jan Hoogma gaf aan dat het doel is dat Oranje op het WK in Qatar mee gaat doen om de prijzen. Hij noemde Van Gaal een uitzonderlijke coach met bewezen kwaliteiten. Iets waar de voetbalbond precies naar op zoek was. Danny Blind, Henk Fräser en Frans Hoek zijn aangesteld als assistenten van Van Gaal.