Gevonden lichaam inderdaad van passagier cruiseschip, is Duitse multimiljonair (81)

Het lichaam dat deze week aanspoelde op het strand van Terschelling, is inderdaad van de overboord geslagen passagier van het cruiseschip Europa. Het gaat om de 81-jarige multimiljonair Kai Wünsche. Hij was in de jaren 90 eigenaar van de Duitse modemerken Joop! en Cinque. De politie denkt dat de man bewust overboord is gesprongen.

De man was in zijn woonplaats Hamburg aan boord gestapt van het cruiseschip, dat onderweg was naar Antwerpen. Nadat zijn echtgenoot Rainer zijn vermissing had gemeld, is het schip omgekeerd en op zee gaan zoeken naar het slachtoffer, zo meldt The Telegraph. Daarop werden ook de hulpdiensten ingeschakeld, die op hun beurt massaal meezochten.

Wünsche zou volgens Duitse media langere tijd aan depressies hebben geleden. Het viel daarom niet uit te sluiten dat de man bewust in de zee is gesprongen, concludeerde Bild eerder.