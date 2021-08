Lichaam aangespoeld op Terschelling, mogelijk van overboord geslagen man

Op het strand van Terschelling is vanochtend een lichaam van een man aangespoeld. Het lichaam is net geborgen en er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit en de oorzaak van het overlijden. Mogelijk gaat het om de man die vorige week bij Texel overboord sloeg van een cruiseschip.

De politie kan nog niet bevestigen dat het aangespoelde lichaam van de overboord geslagen man is. Ook kan ze niet aangeven hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen.

Naar de man werd vorige week maandag urenlang gespeurd op het water. Het ging om een man van in de tachtig die wel aan boord was gestapt, maar die op het schip ineens verdwenen was. Met man en macht werd het schip afgezocht en werd op zee naar hem uitgekeken.

Na vierenhalf uur werd de zoekactie gestaakt. De Kustwacht gaf aan dat medewerkers op patrouille nog wel was gevraagd uit te kijken naar een mogelijk drijvend lichaam. Ook was het volgens de woordvoerder mogelijk dat het lichaam nog ergens zou aanspoelen.