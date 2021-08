Nieuw luchtsysteem moet zorgen voor genoeg frisse lucht voor scholieren Sancta Maria

Terwijl de leerlingen weer dolgelukkig door middelbare school het Lyceym Sancta Maria in Haarlem lopen, zijn werklui bezig met de laatste werkzaamheden aan een nieuw luchtventilatiesysteem. Dat kostbare systeem was nodig vanwege covid-19.

De schoolbel rinkelt als nooit tevoren en de klassen zitten weer vol met leerlingen. De ruim 1.500 leerlingen van het Lyceum Sancta Maria hebben waarschijnlijk geen idee hoe hard er de afgelopen weken, tijdens de schoolvakantie, is doorgewerkt aan hun school. Reden: een gloednieuw luchtventilatiesysteem.

Vanwege de coronacrisis moesten scholen hun luchtventilatie verbeteren. Zo ook het Sancta Maria, waar het gebouw bestaat uit een nieuw en oud gedeelte. "We staan hier op het dak van het in 2010 nieuw opgeleverde gedeelte van het gebouw en hier is het luchtventilatiesysteem anders dan op het oude gedeelte. Het zijn, helaas, twee aparte units," vertelt Martine Krijnen, conrector van de school.

Die twee aparte units maakten de werkzaamheden moeilijker en kostbaarder. Een kwart van de 450.000 euro die het hele systeem gekost heeft, krijgt de school terug van de overheid. Dat is dus een flinke investering, ook omdat de uiteindelijke kosten door hoge grondstofprijzen waarschijnlijk hoger uitvallen.

Geen vakantie

Hoofdconciërge Abdel Labrid heeft de hele zomervakantie doorgewerkt aan het systeem. "Ik ben de hele vakantie hier op school geweest en ben dus niet met vakantie geweest. Ik hoop dat alles volgende vrijdag klaar kan zijn. Maar dan moeten ze wel alles op tijd leveren. Het wordt nog spannend."