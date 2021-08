Steunlessen, kleinere klassen en meer docenten: achterstand scholieren flinke kluif

Op middelbare scholen is niets zoals het was. Door de coronacrisis heeft een groot aantal middelbare scholieren een leerachterstand opgelopen. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de ontstane achterstand weg te werken, maar daarvoor moeten de scholen duidelijk kunnen aantonen waar ze dat geld aan gaan besteden.

Steunlessen, kleinere klassen en meer docenten: op deze manier willen middelbare scholen het extra geld dat ze ontvangen, besteden om de achterstand in te halen. Op zowel academisch als op sociaal-emotioneel vlak is extra aandacht hard nodig, zo komt naar voren in een rondgang dat NH Nieuws/Haarlem105 deed bij een aantal scholen in regio Haarlem.

Vertraging

Op het Lyceum Sancta Maria in Haarlem spreken ze liever van vertraging dan achterstand, zo laat rector Claasje Quadekker weten. "Dat klinkt wat vriendelijker."

Om in kaart te brengen waar de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, heeft het Sancta Maria gesprekken gevoerd met mentoren en is er een vragenlijst verstuurd naar zowel ouders als leerlingen van de school. "Hierdoor hebben we goed in kaart kunnen brengen waar de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben", aldus Quadekker.

Extra steunlessen

"We hebben de lessen met vijf minuten ingekort", legt Quadekker uit. "Hierdoor hebben we aan het eind van de dag tijd over voor het 'Sancta ondersteuningsmoment', zoals we het noemen. We gaan voor een periode van twee jaar maatlessen aanbieden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Maar we gaan in die periode ook extra aandacht besteden aan culturele en sportieve activiteiten."

Ook op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem hebben ze de lessen met vijf minuten ingekort. De lesuren zullen nu veertig minuten duren in plaats van de voor hen gebruikelijke 45 minuten. Daarnaast begint het eerste uur op het Stedelijk Gymnasium vanaf dit schooljaar pas om negen uur.

"Op die manier kunnen we niet alleen aan het eind van de schooldag, maar ook aan het begin van de schooldag een extra steunles aan bieden", zegt rector Jan Henk van der Werff.

"Daarnaast hebben leerlingen die geen steunles krijgen op deze manier geen onnodig vrije uren tijdens de schooldag", vertelt van der Werff. "We hebben er bewust voor gekozen om aan de voor- en achterkant van de schooldag ruimte vrij te maken voor de steunles."

Extra docenten

Het Sancta Maria kiest ervoor geen extra mensen aan te nemen. "Alle lessen worden gegeven door onze eigen mensen, dat is een hele bewuste keuze geweest", zegt Quadekker. "Zij kennen de leerlingen het beste."

Op het Spaarne College in Haarlem doen ze het anders. Daar hebben ze, naast het aanbieden van extra steunlessen, besloten om het geld van de overheid in tegenstelling tot het Sancta Maria wel te besteden aan het aannemen van extra personeel. Ook is het aantal leerlingen per klas dit schooljaar verlaagd.

"Onze klassen zijn kleiner zodat we de leerachterstand bij de scholieren kunnen weg werken", zegt rector Wim Huibets. "We hebben daarom acht extra docenten aangenomen. Naast de steunlessen hebben we ook extra contacturen met de mentor ingepland voor meer begeleiding en aandacht op het sociaal-emotionele vlak."

Zichtbaar genieten

In Overveen zijn ook de leerlingen van het Kennemer Lyceum weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. "Ze zijn blij om weer terug te zijn en vertellen volop wat ze hebben gedaan tijdens de vakantie", vertelt rector Bernice van Staalduine. "Ze zijn zichtbaar aan het genieten". Van Staalduine is de opvolger van Peter de Zoete die dit schooljaar het Kennemer Lyceum verruilde voor het Sint-Nicolaas Lyceum in Amsterdam.

Het Kennemer Lyceum zal extra lessen voor hele klassen aanbieden op 'moeilijke' vakken zoals wiskunde. Daarnaast kunnen leerlingen zelf aangeven voor welk vlak ze graag steunlessen willen, maar ook een-op-een-afspraken tussen docent en leerlingen zijn mogelijk.

Mentaal welzijn

"Naast het geven van extra steunlessen is ook het mentale welzijn van onze leerlingen belangrijk", aldus Van Staalduine. "Zo hebben we extra klassenuitjes ingepland en krijgen leerlingen meer contacturen met hun mentor."

Ook het Stedelijk Gymnasium vindt dat gezamenlijke uitjes juist nu nog meer van belang zijn voor scholieren. Zo gaan de brugklassers eind september op een driedaags zeilkamp om elkaar beter te leren kennen.