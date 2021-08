Duizenden euro's ingezameld voor gedupeerden brand studentenflat

Bewoners van de in brand gestoken flat in de Krelis Louwenstraat zijn in de bres gesprongen voor de studenten die spullen zijn kwijtgeraakt. Met een crowdfundingsactie hopen ze genoeg geld op te halen zodat de studenten hun verloren gegane spullen kunnen vervangen.

De teller staat nu op een kleine 3.000 euro, maar organisator Mathilde hoopt dat het zeker meer dan 10.000 euro wordt. Dat bedrag is op zijn minst nodig om alle verwoeste spullen, zoals laptops, te kunnen laten vervangen. "We hebben een overzicht van de spullen die verloren zijn gegaan. Die zijn bij elkaar wel meer waard dan 10.000 euro."

Mathilde woont zelf in de flat, maar is niet getroffen door de brand. "Maar de verliezen zijn enorm. Als student weet ik hoe het is om niet veel geld te hebben. Het fijnste wat we konden doen, is een crowdfunding starten." Haar flatgenoten reageerden erg dankbaar op het initiatief. Buiten de materiële schade is er echter ook nog veel emotionele schade, zegt ze.

Vlaggen

Vorige week werd een regenboogvlag in de flat Bij de brand op de achtste etage van de flat raakten vier bewoners gewond. Vier anderen moesten met een ladderwagen van een balkon gered worden. In de weken daarvoor waren er meerdere brandstichtingen, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gezet.

Studentenhuisvester Duwo stelde dinsdag op verzoek van de brandweer een vlaggenverbod in de gang in. Het zorgde voor verbaasde en verontwaardigde reacties in de flat.

De crowdfundingsactie is hier te vinden. Er loopt overigens ook nog een andere crowdundingsactie, die is opgestart door bewoners uit West. Daarin wordt geld ingezameld om regenboogvlaggen te kopen en op te hangen in het stadsdeel. Bij die actie staat de teller nu op een kleine 9.000 euro,