Verdachte van doden Dirk Zwitser had gasalarmpistool in bezit

De 31-jarige Hadley van N., verdachte van de moord op 45-jarige Haarlemmer Dirk Zwitser in mei dit jaar in Haarlem, bezat een gasalarmpistool. Dat werd duidelijk tijdens een pro formazitting in de rechtbank van Haarlem vanmiddag.

Dirk Zwitser werd op 9 mei dit jaar van korte afstand door zijn hoofd geschoten in de Beeksteeg in het centrum van Haarlem, nadat hij een ruzie probeerde te sussen. Een paar dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Of de verdachte die avond het gasalarmpistool bij zich had en ook gebruikte, moet later blijken tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De bewuste avond zou er een ruzie zijn geweest tussen leden van een motorbende en een vrouw bij een huis in de Beeksteeg. Volgens bronnen van NH Nieuws zou de vrouw zijn geslagen en wilden leden van de motorbende haar meenemen.

Bestelbus

Op dat moment kwam Dirk tussenbeide en werd hij kort daarna geraakt door een kogel in zijn gezicht. Een witte bestelbus, die betrokken zou zijn geweest bij de gebeurtenissen in de Beeksteeg, werd door de politie later aangetroffen in Zandvoort. Er zat toen niemand meer in.

De politie bevestigde later dat er inderdaad een melding was binnengekomen over een vrouw die zou zijn geslagen. Ook bevestigde de politie dat wordt onderzocht of er sprake was van een poging tot ontvoering. De eventuele betrokkenheid van motorclubs wordt meegenomen in het onderzoek.

Pieter Baancentrum

Verdachte Hadley van N. werd op 15 mei aangehouden voor betrokkenheid bij de moord. Eerder werd al een 22-jarige vrouw aangehouden wegens betrokkenheid, maar zij werd later toch vrijgelaten.

Hadley van N., die geen vaste woonplaats heeft, is hoofdverdachte in deze zaak en wordt verdacht van moord dan wel doodslag op Dirk Zwitser. Hij zit sinds zijn arrestatie in voorarrest en zal ergens in de komende maanden worden opgenomen in het Pieter Baancentrum voor onderzoek.

Op 8 november is de volgende pro formazitting van deze zaak in de rechtbank van Alkmaar.