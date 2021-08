Boodschappengate: Wijdemeerse mag duizenden euro's minder terugbetalen

De vrouw kreeg drie jaar geleden een forse aanslag van de gemeente Wijdemeren, nadat de gemeente ontdekte dat de vrouw een deel van haar bijstandsuitkering onterecht kreeg. Dat kwam omdat de vrouw elke week een volle tas met boodschappen kreeg van haar moeder. De gemeente zag dat als kostenbesparing: door de tas met boodschappen hoefde de vrouw zelf minder geld uit te geven en hield ze dus een deel van haar bijstandsuitkering over. Dat geld besteedde ze onder meer aan een dure auto en motor. Daar was het geld volgens de gemeente niet voor bedoeld. Ook meldde ze niet dat ze in het buitenland was geweest, terwijl ze dat wel verplicht was.

De rechtbank oordeelt vandaag dat de terugvordering van de gemeente Wijdemeren terecht was. Volgens de rechters had de bewoonster de van haar moeder gekregen boodschappen moeten melden. De gemeente had vervolgens aan de hand daarvan de bijstandsuitkering van de vrouw moeten bijstellen. Doordat de vrouw niets van zich liet horen - en de gemeente dus niet wist van de kostenbesparing die de vrouw had - is de gemeente volgens de wet verplicht om het onterecht gekregen bedrag terug te vorderen.

De rechtbank wijst erop dat een bijstandsuitkering een vangnet is voor mensen die niet kunnen voorzien in hun dagelijks levensbehoeften. Als je een deel van dat geld - zoals bij de Wijdemeerse het geval is - niet nodig hebt, krijg je het ook niet. Wat dat betreft stond de gemeente volgens de rechtbank ook volledig in haar recht om een geldbedrag terug te vorderen.