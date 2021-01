Wijdemeren houdt voet bij stuk: vrouw in bijstand moet 7.000 euro terugbetalen

Wijdemeren wijst er verder op dat de vrouw de gemeente al die tijd nooit heeft ingelicht over de 'veranderingen in haar inkomens- en vermogenssituatie', terwijl ze dat wel verplicht is. Zo wist de gemeente niet dat haar moeder boodschappen voor haar deed, maar ook niets van de auto en de motor. Daarnaast is de vrouw ook in het buitenland geweest zonder dat te melden.

Het bedrag dat de Wijdemeerse nu terug moet betalen is gebaseerd op de gemiddelde besteding aan boodschappen over drie jaar. Volgens de gemeente Wijdemeren heeft de vrouw, ondanks dat daar herhaaldelijk om werd gevraagd, tot nu toe geen cijfers gegeven van wat de boodschappen precies waard waren.

Of de Wijdemeerse het geld echt terug moet betalen, is nog even afwachten. Na de vorige uitspraak van de rechter in oktober 2019 is de vrouw in hoger beroep gegaan. Wanneer de rechtbank zich daarover buigt is nog niet bekend. Tot die tijd hoeft ze niets te betalen.