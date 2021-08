Zandvoort waarschuwt: 'Overnemen van F1-doorlaatbewijzen is zinloos'

Het uitdelen van de doorlaatbewijzen aan de Zandvoorters om gedurende de Formule 1 het dorp in en uit te kunnen rijden, is begonnen. Het verloopt alleen nog niet helemaal soepeltjes. Zo ontving een inwoner maar liefst 14 stuks op de deurmat. De gemeente erkent dat het systeem nog niet helemaal vlekkeloos werkt, maar waarschuwt alvast dat doorverkopen of weggeven geen zin heeft.

Veel Zandvoorters vragen zich af wanneer ze hun doorlaatbewijs ontvangen en anderen willen juist weten waarom ze er te veel krijgen, zo blijkt uit reacties op Facebook. Er worden ook al grappen gemaakt om ze aan anderen door te verkopen. De doorlaatbewijzen zijn belangrijk voor de Zandvoorters, om begin september langs alle afsluitingen rond het dorp te komen. Ook inwoners in de regio, zoals in delen van Heemstede en Haarlem, hebben straks zo'n bewijs nodig.

'Doorlaatbewijs is geen parkeervergunning'

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat de meeste inwoners het juiste aantal doorlaatbewijzen hebben ontvangen en dat een groot deel de komende dagen nog zal volgen. Maar omdat er met verschillende grote databestanden wordt gewerkt, zijn er toch wat foutjes ingeslopen, zo blijkt.

"Bij het verwerken en combineren van de verschillende databestanden en aanvragen zijn er helaas dubbelingen ontstaan waardoor enkele inwoners teveel doorlaatbewijzen hebben ontvangen. Het heeft geen zin om deze bewijzen aan anderen te geven. Een doorlaatbewijs is immers geen parkeervergunning", aldus de woordvoerder.

Automobilisten die toch met een overgenomen doorlaatbewijs en zonder parkeervergunning straks in het dorp willen parkeren, kunnen een boete verwachten en nemen een groot risico dat de auto wordt weggesleept. Bovendien waarschuwt de gemeente dat 'rondjes rijden in het dorp' extra verkeersdruk voor de omgeving met zich meebrengt. "En dat is wat we absoluut niet willen."