Vreugde en teleurstelling onder de Zandvoorters bij verdeling F1-tickets: "Ik ben erbij!"

"Volgens mij hebben ze alle duinkaarten eruit gegooid", is de meest gehoorde zin vanmiddag in Zandvoort. Het dorp wacht de hele dag in spanning af wie straks in september wel of niet de Dutch Grand Prix mag bijwonen. Aan het begin van de middag krijgen de eerste Zandvoorters daar duidelijkheid over .

En zo lopen er meer Zandvoorters rond in het centrum. "Ik had een kaart voor de zaterdag en ik ben ingeloot. Ik had het kado gekregen van mijn zus, dus heel fijn dat het gelukt is", aldus een bezoeker van de woensdagmarkt.

Even verderop doet Peter Boot de deur van zijn pension open. Aan de gevel van zijn pand hangt een spandoek met de tekst 'Welcome Chase', verwijzend naar Chase Carey, één van de grote F1-bazen.

In de Oranjestraat stapt een jongen met zijn moeder in de auto. "Ah joh, sta die verslaggever nou even te woord", zegt ze. Maar hij wil niet, hij heeft net te horen gekregen dat hij uitgeloot is voor het weekend, waar hij zo naar had uitgekeken.

Glenn Haak runt met zijn familie pension Blankebil aan de Hogeweg. "We hebben vooralsnog één telefoontje gehad van iemand die is uitgeloot met de vraag of hij de accommodatie kon doorschuiven naar de editie van volgend jaar."

Glenn en zijn familie moeten nog even met elkaar overleggen hoe ze dit gaan regelen. Er zijn namelijk gasten die een boeking hebben gemaakt zonder 'refund'. Vraag is of je dan als pensionhouder de aanbetalingen wel of niet moet terugstorten in dit soort uitzonderlijke gevallen. Daar zal hij zijn gast binnenkort over informeren.

"De man was echt autosportliefhebber en had geen zin om vier dagen in Zandvoort te verblijven en dan alleen maar naar het racegeluid te kunnen luisteren. Hij was echt heel teleurgesteld."