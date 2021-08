Nog altijd geen oplossing voor parkeerchaos Medemblik: "Voel me in de steek gelaten"

Nooit een plek beschikbaar en maar hopen dat je als bewoner niet honderden meters verderop moet staan met de auto. Al meer dan vijf jaar is dat de realiteit voor inwoners die wonen in het oostelijk stadsdeel van Medemblik. Vorig jaar stelde lokale partij Hart voor Medemblik al vragen aan de gemeente en daarop zou een onderzoek volgen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Gemeenteraadslid Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik) naast de inmiddels beruchte parkeerplaats - Tom de Vos

Tjeu Berlijn van lokale partij Hart voor Medemblik, zet zich inmiddels al meer dan een jaar in voor de kwestie. "Vorig jaar stelden we al vragen aan de gemeente", vertelt Berlijn terwijl hij over de beruchte parkeerplaats wandelt. "De gemeente zou een onderzoek doen naar de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen, er zouden bedrijfscontainers weggehaald worden die op parkeerplekken stonden en er zou een gratis parkeervergunning komen." Tot grote verbazing van het gemeenteraadslid is dat tot op heden nog niet gebeurd. Daarom stelde zijn partij Hart voor Medemblik afgelopen maand opnieuw dezelfde vragen aan de gemeente. "Binnen twee weken verwachten we een reactie", vervolgt Berlijn. "Maar als het aan mij lag waren deze vragen al veel eerder beantwoord."

"Het is al zo lang een probleem", vertelt een bewoner die met vijf Japanse shiba's (hondenras) komt aangelopen. "Ik vind het belangrijk dat je wel een bepaalde klacht moet kunnen indienen bij de gemeente. Maar als er uiteindelijk niets mee gebeurt, krijg je de neiging om dat niet meer te doen." Een andere bewoonster zet haar auto door de parkeerchaos zelfs op een plek waar dat officieel niet mag. "Als ik nét vijf minuten te laat ben moet ik daar verderop in de steeg een plekje zoeken. Ik voel me echt door de gemeente in de steek gelaten."

Parkeerchaos in Medemblik nog niet verholpen - NH Nieuws