Dit rekent jouw gemeente voor een gehandicaptenparkeerkaart

Mindervaliden die een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nodig hebben, zijn in de ene gemeente veel duurder uit dan in de andere gemeente. In Bloemendaal en Heemstede krijg je zo'n kaart gratis, terwijl je in het naburige Haarlemmermeer honderden euro's betaalt.

AdobeStock

Dat blijkt uit onderzoek van een groep journalisten met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gemiddeld is een mindervalide inwoner van Noord-Holland 86,85 euro kwijt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo'n kaart kun je je auto in heel Europa je auto gratis parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Prijsopbouw In veel gemeenten is de prijs voor zo'n kaart opgebouwd uit twee componenten: de kosten voor de aanvraag en de kosten voor de keuring, waarmee wordt bepaald of de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op zo'n kaart. In andere gemeenten zijn de kosten voor de keuring inbegrepen bij de kosten van de aanvraag of worden in het geheel geen kosten voor de keuring in rekening gebracht. Met een totaalbedrag van 75,30 euro is Zaanstad de gemeente die het dichtst bij het gemiddelde komt. Een mindervalide betaalt dat bedrag voor de aanvraag van de kaart (leges), de keuring kost de aanvrager niets. Ook Edam-Volendam rekent een gemiddeld bedrag: 75,30 euro. Dat bedrag is opgesplitst: 36,10 euro voor de aanvraag, 39,20 euro voor de keuring. Uitschieters In 20 van de 47 gemeenten kost een gehandicaptenparkeerkaart meer dan het gemiddelde. In Amsterdam, Castricum, Purmerend, Oostzaan, Weesp, Wormerland en op Texel betaal je (inclusief keuring) zelfs meer dan 150 euro voor de kaart. Bekijk op de kaart hieronder hoeveel je in jouw gemeente kwijt bent voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, inclusief keuring. Om een nieuwe gemeente te openen, moet je de vorige eerst afsluiten door op het kruisje te klikken.

Absolute uitschieter is Haarlemmermeer, waar mindervaliden 67,80 euro betalen voor de aanvraag van de kaart, maar dan ook nog 154,80 euro betalen voor de keuring. In totaal ben je daar als mindervalide dus 222,60 euro lichter voordat je je auto op een openbare gehandicaptenparkeerplaats mag parkeren. Het contrast met Heemstede en Bloemendaal is groot, want daar kost een kaart helemaal niets. Maar ook in een gemeente als Medemblik betaal je met 68,30 euro (inclusief keuring) toch ruim 20 euro minder dan gemiddeld. Dwarslaesie Rosanne Botman (33) uit Wervershoof, die vanwege een dwarslaesie al sinds haar vierde in een rolstoel zit, rijdt sinds haar achttiende in een aangepaste bus. Sindsdien heeft ze ook een gehandicaptenparkeerkaart en daar is ze heel blij mee. "Want als ik naar Amsterdam of Alkmaar ga, kan ik gratis parkeren", vertelt Botman aan NH Nieuws. Dat ze 'm een keer in de tien jaar moet verlengen en dan opnieuw moet betalen, vindt ze geen probleem. Wel vindt ze het gezien haar permanente handicap vrij onzinnig dat ze om de tien jaar gekeurd moet worden. "Ik vind het stiekem niet nodig, maar het gebeurt wel."

De grote prijsverschillen tussen gemeenten vindt Botman opmerkelijk. Hoewel zij nog relatief voordelig uit is, kan ze zich voorstellen dat een rekening van 150 euro voor veel lotgenoten flink in het budget hakt. "Iedere euro telt, zeker voor iemand die een rolstoel zit." Desondanks is ze vol lof over de mate en wijze waarop de gemeente Medemblik haar ondersteunt. "De gemeente heeft de aanpassingen in m'n huis betaald en de aanpassingen voor mijn nieuwe bus die ik binnenkort krijg. Die aanpassingen zijn bijna net zo duur als de bus zelf. Ik heb echt mazzel met deze gemeente." Invalidenparkeerplaats Zoals veel andere mindervaliden met een auto en rijbewijs heeft Rosanne ook een invalidenparkeerplaats op kenteken. In de gemeente Medemblik kost zo'n parkeerplaats eenmalig 228,15 euro. In Haarlemmermeer betaal je daar bijna het dubbele voor: 426,40 euro. Drie jaar geleden waren mindervaliden voor een parkeerplaats, parkeerkaart en keuring bij elkaar 612 euro kwijt, waarmee de gemeente de op twee na duurste gemeente van het land was. Hoewel de gemeente destijds liet weten dat de kosten niet disproportioneel waren, spraken meerdere mindervaliden voor de camera hun ergernis uit over de leges. De gemeenten Haarlemmermeer, Heemstede en Bloemendaal hebben nog niet kunnen reageren op de (verschillen in) tarieven van gehandicaptenparkeerkaarten.