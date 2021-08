Floor (23) weer naar Duinkerken om vluchtelingen te helpen: 'Nood is groot'

Vanwege corona is het alweer een tijdje geleden, maar volgende maand reist Floor Ferrer (23) uit Muiden weer af naar het Franse Duinkerken. Niet om vakantie te vieren, maar om vluchtelingen te helpen die daar onder erbarmelijke omstandigheden wachten op een kans om in Groot-Brittannië te geraken.

Floor Forrer naar Duinkerken voor hulp aan vluchtelingen - Eigen foto's

Thessaloniki, Calais en Samos: de 23-jarige verpleegkundige Floor Forrer heeft inmiddels op meerdere plekken in Europa vluchtelingen geholpen. Een jaar of drie geleden sloot ze zich aan bij de Stand By You Foundation, waarmee ze inmiddels zo'n tien keer vluchtelingen in de Noord-Franse stad Duinkerken heeft geholpen.

Haar volgende reis staat gepland voor het weekend van 18 en 19 september. Ze hoopt dan met een grote hoeveelheid ingezamelde goederen naar Duinkerken af te reizen. "Met de bus van m'n vader", zegt ze op NH Radio. "Hij heeft een camperbus, daar hoop ik heel wat spullen in kwijt te kunnen en dan rij ik daarnaartoe." Eenmaal in Frankrijk sluit ze zich aan bij haar mede-vrijwilligers, die – zo hoopt ze – de groep vluchtelingen dan al getraceerd hebben. "Ze worden steeds met traangas opgejaagd door de politie", legt ze uit. "Dus ze trekken steeds verder het bos in, voor zover je van een bos kunt spreken." Meer vluchtelingen als zee rustig is Het aantal vluchtelingen dat Stand By You rond Duinkerken aantreft is 'elke keer anders', vertelt Floor. "Het hangt van de zee af." Dat zit zo: als de zee in het Nauw van Calais rustig is, trekt dat veel vluchtelingen aan die van die gunstige omstandigheden in Het Kanaal hopen te profiteren. Eerder deze maand redde de Franse marine nog 64 vluchtelingen die met bootjes Het Kanaal probeerden over te steken, maar in de problemen waren gekomen. Ook ter hoogte van Calais, zo'n veertig kilometer van Duinkerken, werden tientallen migranten gered die met een bootje Engeland probeerden te bereiken.

Vluchtelingen in Duinkerken - Floor Forrer

Volgens Floors 'laatste update' bivakkeren er momenteel rond de zevenhonderd vluchtelingen. Die groep zou de komende maand weleens kunnen uitdijen, want 'de zee wordt weer rustiger'. Inzameling Om daadwerkelijk met een volle bus richting Duinkerken af te reizen, moet er nog wel wat gebeuren. "Tenten, zeilen, slaapzakken en dekens", somt ze de goederen op die ze komende weken in grote hoeveelheden hoopt in te zamelen. "Slaapzakken zijn eigenlijk het beste, want die kun je klein opvouwen, maar gewoon iets om warm te blijven." Omdat de kampen illegaal zijn, krijgen de vluchtelingen geregeld bezoek van de gendarmerie. Om de vluchtelingen te ontmoedigen, worden hun weinige bezittingen vaak in beslag genomen.

"Je kunt er hopeloos van worden, van het idee dat de politie er toch weer komt en met traangas gaat spuiten. Maar liever dat mensen twee dagen wél in een tent slapen, en dat 'ie daarna weer wordt afgepakt, dan twee dagen in de regen. Zelf vind ik een uurtje op de fiets in de regen al verschrikkelijk, laat staan een hele nacht." Hulp niet langer strafbaar Sinds een uitspraak van het Franse hooggerechtshof in 2018 is hulp aan ongedocumenteerde vluchtelingen niet langer strafbaar. Wel stellen sommige critici dat hulpacties als die van Stand By You er vooral voor zorgen dat de schrijnende situatie alleen maar langer duurt.

"Ik vind eigenlijk gewoon dat je elkaar moet helpen. Ik ben verpleegkundige, ik heb kennis, dus waarom zou ik die niet gaan gebruiken?", reageert Floor. "Ik denk dat elkaar helpen sowieso niet illegaal is. Ik doe niets illegaals daar. Met Stand By You geef ik mensen tenten en eten, en als ik kan verzorg ik wat wonden. Het gaat om mensen die geen andere uitweg hebben, dus de nood is heel groot. Anders zouden ze er niet voor kiezen om maanden met hun gezin in een bos te leven." Bekijk hieronder een interview met Floor uit 2018, aan de vooravond van een van haar eerste reis naar Duinkerken:

Floor helpt vluchtelingen in Duinkerken - Robbert Bianchi / NH