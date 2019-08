Floor maakt veel ellende mee in vluchtelingenkamp op Samos: "Mensonterend hier"

MUIDEN - Floor uit Muiden heeft in een jaar tijd al zo'n acht maanden doorgebracht op het Griekse eiland Samos. Als verpleegster helpt ze waar ze maar kan in een vluchtelingenkamp met zo'n 5.000 mensen. Ondanks talloze geld- en medicijndonaties merkt ze maar geen verbetering in de leefomstandigheden. "Het is zo slecht en mensonterend hier, dat iedereen ziek blijft worden."

In het NH Radio-programma June tot Twaalf vertelt de Muidense over alle vreselijke dingen die ze ziet en meemaakt. "Vier uur lang moeten mensen wachten op een klein, simpel broodje. Die zijn vaak over de datum en zitten vol met insecten en maden. En het zijn maar 48 caloriën. Daar staan ze dan zólang voor in de rij."

'Moedeloos en hopeloos'

Als verpleegster kan ze veel helpen en maakt ze lange dagen. "Maar als mensen zulk slecht voedsel krijgen, blijven ze ziek. De basis is gewoon slecht hier. Iedereen is depressief, mensen zijn moedeloos en hopeloos. Er zijn geen luiers, geen tetanus-injecties. Het is dweilen met de kraan open."

Die ellende heeft ook z'n weerslag op de naar eigen zeggen positieve Floor. "Slapen gaat moeilijk, ik droom de hele nacht dat ik in die kliniek ben", vertelt ze. "Het is leven op adrenaline. Ik wil elke minuut goed besteden, maar het is heel vermoeiend. En verdrietig."

Geluk

Op de vraag of we vanuit Nederland nog hulp kunnen bieden, reageert ze stellig. "We moeten beseffen dat het mensen zijn en dat het nu gebeurt. En dat we zoveel geluk hebben dat we het zo goed hebben."