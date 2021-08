Eerste transportvliegtuig met Nederlandse evacués landt vanavond op Schiphol

Op Schiphol landt vanavond het eerste C-17 Globemaster-transportvliegtuig met Nederlandse evacués uit Afghanistan. Dat laat een woordvoerder van Schiphol aan NH Nieuws weten. De militaire Boeing komt rond 21.15 uur aan en taxiet daarna naar een platform om de passagiers te laten uitstappen. De C-17 is een NAVO-vliegtuig waar 12 landen gebruik van mogen maken, waaronder Nederland.

Een Boeing C-17 Globemaster III van de Strategic Airlift Capability (SAC) - Ministerie van Defensie

Het transportvliegtuig had eerder vandaag 35 Nederlandse evacués in Kabul opgehaald en heeft inmiddels een tussenstop in de Georgische hoofdstad Tbilisi gemaakt. De C-17 vliegt straks door naar Schiphol. Behalve de Nederlanders heeft het toestel ook een aantal Belgen, Duitsers en Britten vanuit Afghanistan meegenomen.

Vaker op Schiphol De officiële naam van het samenwerkingsverband van landen die in totaal drie C-17's mogen gebruiken is het Strategic Airlift Capability (SAC). De thuisbasis van de vliegtuigen is een militaire luchthaven in Hongarije. C-17's uit andere landen zijn wel eens vaker te zien op Schiphol en worden dan over het algemeen gebruikt voor vracht.