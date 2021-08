KLM vermijdt luchtruim boven Afghanistan

De verovering van vrijwel heel Afghanistan door de Taliban is voor KLM reden om in elk geval vandaag om het land heen te vliegen. Buitenlandse functionarissen, zoals ambassadepersoneel, worden momenteel geëvacueerd uit het land. Meerdere luchtvaartmaatschappijen sturen daarvoor passagiersvliegtuigen naar de hoofdstad Kabul, maar kunnen niet in alle gevallen landen door de oprukkende Taliban.

Nederlands ambassadepersoneel, tolken en hun gezinnen worden met een militair vliegtuig opgehaald, meldt de NOS. Dat heeft minister Bijleveld van Defensie besloten.

Vanuit Schiphol worden de routes naar New Delhi, Bangkok en Singapore zo aangepast dat het Afghaanse luchtruim wordt vermeden. Naar Schiphol gaat het om de vlucht vanuit New Delhi, en de combinatievluchten vanuit Hong Kong en Bangkok, en Kuala Lumpur en Singapore.