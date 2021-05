KLM stopt toch met vluchten boven Wit-Rusland

KLM gaat toch om Wit-Rusland vliegen op routes van en naar Azië. Dat laat de maatschappij weten nadat demissionair premier Rutte KLM opriep om het Wit-Russische luchtruim te vermijden. Aanleiding is de gedwongen omleiding en landing in Minsk van een Ryanair-toestel met daarin journalist Roman Protasevitsj uit Wit-Rusland. Protasevitsj is op de luchthaven gearresteerd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Ryanair-Boeing was gisteren op weg van Athene naar Vilnius, toen de piloten door Wit-Rusland gedwongen werden te landen in de hoofdstad Minsk. Vlak voor de grens van Wit-Rusland en Litouwen kreeg de bemanning van de verkeersleiding te horen dat er een bommelding was gedaan.

Wit-Rusland zette een Mig-29-straaljager in om het Ryanair-toestel te onderscheppen. De bommelding was vals en in Minsk werden journalist Protasevitsj en zijn vriendin ingerekend door de autoriteiten. Uren later mocht het vliegtuig zonder het stel alsnog doorvliegen naar Litouwen.

Onaanvaardbare kaping

De arrestatie van Protasevitsj is internationaal veroordeeld. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft de actie van president Loekasjenko een 'onaanvaardbare kaping' genoemd. Demissionair premier Rutte riep KLM vanavond op om het Wit-Russische luchtruim te vermijden.

Eerder vandaag zei KLM dat er geen veiligheidsrisico's waren en dat er niet omgevlogen zou worden. Daar komt de maatschappij nu van terug. Onder andere Wizz Air, een prijsvechter uit Hongarije, en Air Baltic waren al gestopt met het vliegen door het Wit-Russische luchtruim.

Schiphol

KLM vliegt zelf niet naar Wit-Rusland, maar heeft wel een zogenaamde 'code-share' met de Wit-Russische maatschappij Belavia, waarbij passagiers via KLM tickets kunnen kopen voor Belavia. Belavia vliegt meerdere keren per week tussen Minsk en Schiphol. De luchtvaartmaatschappij vloog vanochtend tussen Schiphol en Minsk. De eerstvolgende vlucht staat dinsdag gepland.