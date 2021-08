Afghaanse Seweta uit Amsterdam over situatie in Afghanistan: "Niemand is veilig"

Seweta Zirak heeft een rijschool in Amsterdam en is net twee weken terug van een familiebezoek aan haar geboorteland, Afghanistan. De Taliban heeft daar de macht overgenomen en beelden gaan de wereld over van mensen die proberen te vluchten. Haar familie woont daar nog. "Het is niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld desastreus", vertelt zij tijdens een interview met NH Radio.

"Ik word ermee wakker en voordat ik ga slapen kijk ik wat de laatste ontwikkelingen zijn." Seweta Zirak volgt het nieuws op de voet. Ze heeft er nog veel familie wonen en maakt zich heel veel zorgen. Zo komt ze ook niet in contact met haar twee kleine neefjes met wie Zirak is opgegroeid. "Ik maak mij enorme zorgen. Ik ben gewoon de wanhoop nabij."

In Kabul heeft Zirak nog wel contact met haar familie al is het heel beperkt, omdat ze hun batterij zoveel mogelijk proberen te besparen. Volgens haar familie is het er totaal stil. "Ik denk dat het de stilte voor de storm is", vertelt ze. In de stad zijn er op een aantal plekken winkels geplunderd. Maar hoe het precies zit weet ze niet. "Ik hoorde dat er nog niet zo heel veel Taliban is. Maar hoe het zit weet niemand. Niemand mag naar buiten." Het is heel beangstigend, vertelt ze. "Het is horror."

Het is te laat om nu nog te vluchten, vertelt Zirak. Haar familie kan nu niet weg. "Dat is nu te gevaarlijk. Ze zitten thuis." Zirak is van de etnische minderheid Hazara. "Ze weten niet wat ze moeten doen. Hun gezicht, hun uiterlijk is een uitnodiging tot." Ze zijn hun leven niet zeker, vertelt zij.