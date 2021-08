Scholen bereiden zich voor op start nieuw schooljaar: "Blij dat velen zijn gevaccineerd"

Geen anderhalve meter afstand meer, (bijna) iedereen gevaccineerd en versoepeling van de coronamaatregelen: scholen zien uit naar de start van een nieuw schooljaar waarin hopelijk meer kan. "We zijn de eerste groep scholen in Nederland die opengaat", zegt Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen. "Het is daarom nog even afwachten hoe het gaat. We zullen alles goed monitoren, maar hebben vooral veel zin om weer te beginnen."

In het nieuwe jaar kan de school de teugels iets laten vieren ten opzichte van vorig jaar. Van Heijst: "Zo zijn de quarantaineregels minder streng; gevaccineerde leraren hoeven bij een besmetting bijvoorbeeld niet in quarantaine. Ook mogen de kinderen op het schoolplein weer met kinderen uit andere klassen spelen en worden de klassen niet meer strikt gescheiden. En als een kind een snotneus heeft, mag hij of zij gewoon op school komen."

Een opsteker is dat vrijwel al het onderwijspersoneel is gevaccineerd, vindt Nils van Heijst. "Hoeveel het er precies zijn, weten we niet, maar ruwweg schat ik zo'n 90 procent. Een groot deel van het personeel gaf vooraf ook aan de vaccinatie graag, en zo snel mogelijk, te willen hebben. Bijna iedereen grijpt die mogelijkheid aan, op een enkeling na vanwege persoonlijke omstandigheden. Denk daarbij aan vrouwen die zwanger zijn en het daarom niet aandurven." De kinderen zelf worden niet gevaccineerd, dat wordt pas vanaf 12 jaar gedaan.

Maar nog niet alle maatregelen worden versoepeld. De ouders van de kinderen mogen bijvoorbeeld nog altijd niet op de scholen komen, en ook de volwassenen moeten onderling afstand blijven houden. "We hebben nog geen referentiekader met andere scholen over hoe het zich ontwikkelt, dus dat is nog even afwachten", zegt Van Heijst. We willen daarom nog niet gelijk alle maatregelen overboord gooien en eerst aankijken hoe het gaat. Het blijft spannend, want hoe pakt het uit? Een vaccinatie betekent niet dat je niet ziek kunt worden."

Geen anderhalve meter

De grootste veranderingen zijn merkbaar op de mbo- en hbo-scholen. Daar wordt vanaf 30 augustus de anderhalvemeterregel losgelaten en mogen jongeren weer fysiek en tegelijkertijd met al hun klasgenoten les krijgen. Wel blijven de mondkapjes verplicht in de gangen en als je loopt. "Voor het mbo en het hbo geldt dat de groepsgrootte maximaal 75 personen mag zijn", zegt bestuursvoorzitter Helma van der Hoorn van ROC Kop van Noord-Holland. Aangezien er op het ROC geen grote klassen zijn (geen collegezalen zoals bij het hbo, red.) zal dat in de praktijk alleen gelden voor de kantine. "Daar zullen we ook op letten."