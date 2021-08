Een verwoestende brand zorgde er op 14 oktober 2017 voor, dat basisschool Het Driespan in Enkhuizen in rook opging. Vanaf dat moment bivakkeerde de school in een noodgebouw, terwijl op steenworp afstand het nieuwe schoolgebouw beetje bij beetje werd gebouwd.

Vier jaar na verwoestende brand is nieuwe school 'Het Anker' eindelijk af - NH Nieuws

Maandag begint het nieuwe schooljaar weer en zijn de leerlingen voor het eerst welkom in het nieuwe schoolgebouw. Ook is de naam van de school veranderd in 'Het Anker', omdat de school geen basisschool meer is, maar een kindcentrum. Daarmee maakt de school een echte nieuwe start.

Quote "Dat zijn de momenten dat je denkt waar ben ik eigenlijk mee bezig?" schooldirecteur Wilco dam

En die nieuwe start is nodig ook. De periode in het noodgebouw ging namelijk niet over rozen. Er was lekkage, schimmel en er waren problemen met de elektrische installatie. En dan hebben we het nog niet eens over corona. "Die situaties hebben er natuurlijk fors ingehakt bij het team, de kinderen en de ouders. Dat zijn de momenten dat je denkt 'waar ben ik eigenlijk mee bezig?'", blikt directeur Wilco Dam terug op de afgelopen vier jaar.

Flinke klus Een rondje door het nieuwe schoolgebouw doet op dit moment nog niet vermoeden dat er volgende week al les wordt gegeven. Er staan nog veel (dichte) dozen en er wordt door docenten en aannemers nog keihard aan het interieur gewerkt. Toch maakt Dam zich geen zorgen. "Iedereen is op school aanwezig en doet zijn stinkende best om het op tijd af te krijgen. Aan alle kanten is me beloofd dat dat gaat lukken, dus het komt ongetwijfeld goed."