Brugklassen Scholen aan Zee halen 'leefachterstand' in: "Voor het eerst samen uit"

Het dek van klipper De Morgenster is druk bezet. Gebabbel en gegiechel, leerlingen die armpje drukken en concentratie aan het roer. "Drie keer stuurboord!", roept schipper Harry tegen Dyon. Hij straalt als hij het schip veilig tussen de wanden van de Moormanbrug loodst richting volle zee.

"Dit zijn de leefachterstanden waar we nu vooral even aan werken", zegt docent Ingeborg Bobeldijk van Scholen aan Zee. Zij is met één van de mavo-brugklassen op pad. "Ze komen zo uit groep acht en hebben elkaar sinds december niet meer samen gezien. Het contact gaat via telefoon en groepsapps en ze missen elkaar gewoon."

Hoop

Door de coronacrisis is het eerste jaar op de middelbare school anders verlopen dan verwacht. Veel minder gezellig, vindt Wayne: "Ik heb gemist dat we niet in de klas les hebben en dat we docent niet zien voor de klas." Dat geldt ook voor Lynn: "Ik had verwacht dat we leuke dingen zouden doen en toen kwam corona weer terug."

Ingeborg Bobeldijk: "Het is gewoon anders dit jaar, dat is jammer, maar we doen ons best om het zo goed mogelijk voor de leerlingen te maken. Vurige hoop is dan ook dat het volgende schooljaar anders zal zijn." Wayne: "Ik hoop dat ik naar het volgende jaar kan en dat we weer naar school kunnen." En Lynn lijkt wel namens iedereen te spreken: "Ik hoop dat corona verdwijnt en dat we normaal leuke dingen kunnen doen."