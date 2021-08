Zwarte Kerkje op zoek naar fondsen voor broodnodige opknapbeurt

Het instortingsgevaar is geweken, maar met de nieuwe fundering van vorig jaar is het bekende zwarte kerkje van Schermer nog lang niet gered. Er is veel meer geld nodig om ook de kozijnen, het dak en de toren te vernieuwen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal . De hoop is gevestigd op een restauratiefonds.

Al sinds 1665 staat het zwarte kerkje in Schermer. In verband met de brandveiligheid is het tegenwoordig niet meer zwart van het teer, maar voor de inwoners van Schermer is het nog altijd hun zwarte kerkje. Inmiddels is de leeftijd het kerkje goed aan te zien; de kozijnen zijn verrot, het dak moet nodig aangepakt worden en ook het kenmerkende torentje heeft dringend wat liefde nodig.

Vorig jaar kon ternauwernood voorkomen worden dat het kerkje scheef zakte en instortte. Inmiddels ligt er een nieuwe fundering onder en staat de constructie weer waterpas. Maar nu moeten het dak, het torentje en de kozijnen zo snel mogelijk worden aangepakt. Het hele project kost rond de 200.000 euro en dat is er niet. Daarom hopen de beheerders dat bedrijven en de inwoners van de Schermer hun portemonnee willen openen.