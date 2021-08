Zandvoorters schamen zich voor overwoekerend groen: "Het is bespottelijk"

Het groen overwoekert plantsoenen en hangt op sommige plekken tot ver over de stoep in Zandvoort. Inwoners schamen zich voor de armoedige staat van het groen en daarmee de uitstraling van het dorp, zeker nu de Formule 1 voor de deur staat. Inwoonster Teresa Mok is het zo zat, dat ze de gemeente heeft aangeschreven.

Teresa hoorde de afgelopen weken al flink wat gemopper in haar omgeving over de verwilderde staat van het groen en zelf is ze er ook niet blij mee. "Het onkruid staat op sommige plekken tot wel anderhalve meter hoog rondom bomen en dan heb ik het echt niet alleen over Nieuw Noord. Je ziet het overal in Zandvoort."

Visitekaartje

Meerdere inwoners hebben hun beklag gedaan op Facebook over het verwilderde groen. Zo schrijft Mildred dat je voor het wandelpad achter de flats in Nieuw Noord een hakmes nodig hebt om daar te kunnen lopen.

En volgens Marja groeien de fietspaden op de Zandvoortselaan ook dicht. "Zoals het er nu bij staat is echt vreselijk", vertelt een inwoonster die net boodschappen heeft gedaan bij de supermarkt aan de Celsiusstraat. "Overal waar je kijkt overwoekert het groen. Dit is absoluut geen visitekaartje voor Zandvoort nu de Formule 1 hier komt."