Twee verdachten van explosies bij Poolse supermarkten blijven voorlopig vastzitten

De twee verdachten Hyron A. (20) en Antonio N. (26), beiden verdacht van twee explosies bij Poolse supermarkten met de naam Biedronka afgelopen december en januari, blijven in ieder geval tot 1 november in voorlopige hechtenis. Hun advocaten pleitten gisteren voor vrijlating in afwachting van het inhoudelijke proces, maar de rechter oordeelde vanmorgen anders.

De uitspraak de verdachten langer in hechtenis te houden is weinig verrassend. In de rechtszaal toonde de rechter voornamelijk bij Hyron A. al weinig geduld. Hij zou de explosieven hebben geplaatst bij de supermarkten in Beverwijk afgelopen 12 december en in Tilburg op 4 januari.

De officier van Justitie kondigde aan waarschijnlijk binnenkort ook de ontploffing in Aalsmeer op 8 december aan dat lijstje toe te voegen. A. beriep zich op zijn zwijgrecht. Hij zei zelfs niet goed te kunnen antwoorden op de vraag van de rechter hoe het voelt om verdacht te worden van zulke zware feiten.

"Gaat zijn proceshouding nog veranderen?", vroeg de rechter na een stilte aan A.'s advocaat. Die antwoordde dat A. eerst het afgeronde onderzoeksdossier wil lezen. Dat zal in oktober af zijn, aldus de aanklager.

Rechtsorde niet meer geschokt

Later leek de rechter niet erg onder de indruk van het betoog van A.'s advocaat, toen zij onder meer betoogde dat A. vrij zou moeten komen omdat hij erg jong is, verstandelijk licht beperkt en omdat "de rechtsorde nu niet meer geschokt is".

Toen greep de rechter verbaasd in: "Bedoelt u dat in zijn algemeenheid? Dat de rechtsorde een aantal maanden na een delict niet meer geschokt zou zijn?"

Chaufffeur van een derde verdachte

De toon tegen Antonio N. was veel vriendelijker, hoewel dat niet heeft geleid tot zijn vrijlating. Hij zou 'slechts' chauffeur zijn geweest van een derde verdachte bij explosies in Beverwijk op 9 december en in Heeswijk-Dinther de dag ervoor en niets weten van de ontploffingen.

N. ging nerveus het gesprek met de rechter aan over het leven in de gevangenis: "Ik slaap niet goed, ik kan mijn draai niet vinden. Mijn vrouw en kind moeten mij missen omdat iemand vindt dat ik meer wist dan ik wist."

Niet erg waarschijnlijk

Het OM wierp tegen het niet erg waarschijnlijk te vinden dat N. als chauffeur écht niets wist over de explosies, en vond dat hij vast moet blijven zitten. De rechter ging vanochtend mee in die redenering.

Naast N. en A. zijn er nog drie andere verdachten van de vijf explosies bij Poolse supermarkten, die volgens het Openbaar Ministerie allemaal verband met elkaar houden, hoewel het nog niet precies weet hoe. Maandag is de eerste pro forma-zitting van één van hen.