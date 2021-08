Apollo-selectie krijgt met aanblijven routinier De Randamie steeds meer vorm

Bij Apollo waren veel spelers in het bezit van een aflopend contract, waaronder ook De Randamie en Bertotti. Beide basketballers hebben hun contract verlengd. Mitchell komt over van het Zwitserse Basel Starwings. In de Verenigde Staten speelde hij vier jaar bij Wright State.

De 37-jarige De Randamie heeft een rijk verleden in het Amsterdamse basketbal en is inmiddels bezig aan zijn derde periode bij Apollo. Zijn absolute hoogtepunten waren het landskampioenschap in 2008 en 2009 met Amsterdam, de club die tot 2011 bestond. Sinds afgelopen seizoen maakt hij weer deel uit van de selectie van Apollo.

