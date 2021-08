Apollo-routinier Berend Weijs plakt er nog een seizoen aan vast

Basketballer Berend Weijs blijft nog een jaar langer bij Apollo Amsterdam. De 32-jarige Amsterdammer geldt als een kind van de club en besloot begin vorig seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. Daar kwam hij echter een half jaar later weer op terug.

Van 2008 tot 2012 speelde Weijs in de Verenigde Staten in de NCAA, dat is 's werelds grootste organisatie op het gebied van college- en universiteitssport. Hij speelde daar twee seizoenen voor Harcum en twee seizoenen voor Maryland. Hierna keerde de geboren Amsterdammer terug naar Nederland om op het hoogste niveau te gaan basketballen voor BC Apollo.

Tussen 2014 en 2017 speelde hij voor de Landslake Lions uit Landsmeer, die uitkomen op het op één-na hoogste niveau. Daarmee werd hij in 2017 kampioen. In het seizoen 2017-2018 keerde hij weer terug bij Apollo, waar hij nog altijd van grote waarde is.