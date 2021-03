Basketbaltrainers Apollo en Den Helder samen goed voor 90 jaar ervaring

AMSTERDAM - De ervaren basketbaltrainers Edwin van der Hart en Peter van Noord stonden afgelopen zaterdag tegenover elkaar. Van der Hart was aan het het begin van het seizoen nog assistent van Van Noord in Den Helder, maar een paar weken geleden werd hij aangesteld als hoofdcoach van Apollo Amsterdam.

Bak aan ervaring

De 66-jarige Edwin van der Hart speelde in de jaren zeventing voor het toenmalige Delta Lloyd Amsterdam waar hij later trainer werd. Ook was onder andere trainer van Permalens Haaksbergen en Zeemacht in Den Helder. Een flink leven in het basketbal.

Ook Peter van Noord loopt al een lange tijd mee. Als speler kwam hij in de jaren tachtig uit voor Den Helder, Flamingo's en BV Amstleveen. Als coach was hij actief bij Leuven Bears in België, Nederland (ass.) Landslake Lions en dus Den Helder.