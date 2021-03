Den Helder Suns blijft in race voor play-offticket na winst bij Apollo

AMSTERDAM- Het Noord-Hollandse onderonsje in de Dutch Basketball League is zaterdagmiddag gewonnen door Den Helder Suns. Bij de rust stond Apollo Amsterdam nog met 49-42 voor, maar in de slotfase bleek Den Helder toch sterker: 87-97.

Den Helder was voorafgaand aan de wedstrijd tegen Apollo de favoriet, aangezien de Amsterdammers tot nu toe maar één keer hadden gewonnen. Desondanks begonnen de gastheren sterker en stonden ze aan het eind van het eerste kwart verassend voor: 26-22. Het tweede kwart eindigde met een ruime voorsprong van Apollo, ondanks een driepunter van Stan van den Elzen was de ruststand 49-42. Na de onderbreking knokte Den Helder zich knap terug. Ben Kovac zorgde met een tweepunter voor de voorsprong: 64 tegen 68. In de slotfase werd de voorsprong - mede door de scoringsdrift van Boyd van der Vuurst de Vries- uitgebreid naar 87-97. "In de eerste helft spelen wij loom en spelen wij tegen onszelf. In de tweede helft hebben wij hem binnen getrokken. Het stukje volwassen worden zie je in het vierde kwart. Dan delen wij de bal goed en willen wij ervoor gaan", sprak Suns-coach Peter van Noord na afloop.

Peter van Noord na de winst op Apollo Amsterdam - NH Nieuws

Negativiteit Apollo-coach Edwin van der Hart baalde na afloop. "Op een gegeven moment zijn spelers te moe om effectief te basketballen. Die hadden hun kruit verschoten in de eerste helft. Vanaf de bank kwam het er ook niet echt uit. In de tweede helft was er negativiteit. Daar heb ik na afloop wat van gezegd, want daar heb ik geen zin in en accepteer ik niet", aldus Van der Hart.

Edwin van der Hart na het verlies tegen Den Helder - NH Nieuws

Basketball League Ondanks de zege blijft Den Helder steken op de zevende plek met twaalf punten. In de strijd om zesde plaats (de bovenste zes ploegen plaatsen zich voor Elite A red.) staan de Suns in punten gelijk met Feyenoord Rotterdam, Den Bosch en Yoast United.