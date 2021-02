Apollo-coach Van der Hart na eerste zege: "De opluchting kwam eruit"

LEEUWARDEN - Aan de hand van een 'buzzer beater' (een raak schot in de laatste seconde van een wedstrijd) won Apollo Amsterdam zaterdag in de Dutch Basketball League van Aris Leeuwarden: 60-63. Het waren de eerste punten voor de Amsterdamse basketballers van het seizoen. "Voor de jongens is het natuurlijk ongelooflijk leuk en fijn om een keertje te winnen", vertelt Apollo-coach Edwin van der Hart aan NH Sport.

"Het was een heel gedoe in die laatste seconden van de wedstrijd", begint Van der Hart. "In eerste instantie had Aris balbezit met nog twintig seconden te spelen. Zij maakten een aanvallende fout, waardoor we balbezit kregen. Floris (Versteeg red.) kwam vervolgens prima vrij en schoot feilloos raak."

Apollo heeft acht wedstrijden moeten wachten op de eerste punten, dus de spelers waren na afloop in extase. "Ik denk dat met name de opluchting eruit kwam, omdat er meer in had gezeten tot nu toe. We werken kei- en keihard, dat is één van de dingen waarvan ik zeg dat je altijd kan doen. Daar moet helemaal geen twijfel over zijn."

Elite B

"Ik was meer blij voor die jongens", vervolgt de trainer. "Ik denk dat ik toch een iets andere insteek heb over hoe dit opgebouwd moet worden. 'Zie je, het komt toch eerder dan ik had verwacht', dacht ik na de overwinning. Het gaat ons uiteindelijk om de Elite B (competitie waarin de onderste zes ploegen in de DBL strijden om de laatste twee tickets voor de play-offs red.)." Apollo speelt nog tegen Den Helder, Den Bosch en Den Haag. "Mijn doelstelling is om dan mee te draaien in de Elite B. Dat ligt natuurlijk wel aan de andere ploegen. Desondanks denk ik dat we tegen de meeste ploegen een goede kans maken."